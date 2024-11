Hidemasa Morita ficou intimamente ligado ao golo do Manchester City e no final do jogo, segundo confessou ao Goal Japan, estava devastado pelo erro que cometeu.

O japonês, recorde-se, recebeu a bola de Debast, demorou a soltá-la e permitiu a Phil Foden que a roubasse, para correr em direção à baliza e rematar para o golo inaugural do jogo.

«Não queria chutar para a frente, mas quando senti que ia ser pressionado devia ter simplesmente devolvido a bola atrás. O Manchester City é um clube forte e explora muito bem erros como este. Tenho de assumir o erro e levá-lo a sério», referiu Morita.

«Penso que esta noite fui provavelmente o jogador com a avaliação mais fraca das duas equipas. Pelo menos é assim que me sinto neste momento. Não quero ser pessimista e espero que, quando tiver outro grande jogo como este, eu consiga fazer melhor.»

O embate com o Manchester City era um jogo grande para o Sporting e Morita só quer agora que o próximo jogo chegue o mais rapidamente possível. Enquanto isso não acontece, vai refletir e fazer uma avaliação do que tem feito menos bem.

«Se tive azar? Não, não diria que foi azar, tenho de encarar as coisas de forma positiva. Vou refletir muito seriamente no que aconteceu hoje e como posso melhorar. Gostava de ter outra oportunidade frente ao Manchester City. Se seguirmos em frente, podemos voltar a jogar contra eles», acrescentou o japonês.

«O próximo jogo na Liga dos Campeões é com o Arsenal, espero jogar e contribuir mais para a vitória. Tenho de me concentrar no jogo que tenho pela frente e produzir resultados. Só assim podemos ganhar a confiança do que nos rodeiam.»