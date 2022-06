O médio Hidemasa Morita aterrou nesta segunda-feira à noite no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, após ter gozado de um período de férias no Japão.

À chegada, já perto da meia-noite, o jogador optou por não falar aos jornalistas.

Tal como o Maisfutebol noticiou ainda no mês de maio, o Sporting garantiu a contratação do internacional nipónico por uma verba a rondar os 4 milhões de euros ao Santa Clara, que ainda conservou uma pequena percentagem do passe do futebolista de 27 anos.

Morita prepara-se agora para cumprir as derradeiras formalidades antes de ser apresentado oficialmente como reforço da equipa de Ruben Amorim, o segundo para 2022/23, depois de Jeremiah St. Juste.