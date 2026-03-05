Hidemasa Morita atingiu na última terça-feira a marca redonda de 150 jogos pela equipa principal do Sporting, algo que o deixa muito feliz, especialmente porque o jogo terminou com um triunfo dos leões, na primeira mão das «meias» da Taça de Portugal (1-0).

Em declarações à Sporting TV, o médio japonês recordou os primeiros tempos no clube, o ambiente «familiar» que se vive dentro do clube e a forma como gosta de viver em Portugal. Além disso, Morita fala sobre o que mais gosta no país e confessa que quando regressar ao Japão vai querer abrir uma loja de pastéis de nata.

«150 jogos? É incrível. Sabia que ia atingir os 150 jogos, mas não sabia que ia ser contra o FC Porto Foi muito bom e fiquei feliz por terminar com uma vitória, especialmente no Estádio José Alvalade. O Sporting é um clube enorme. Quando estava no Santa Clara só queria vir para aqui, o que acabou por acontecer. Quando cheguei não falava nada de inglês e agora estou melhor», começou por referir.

«Os jogadores costumam dizer que este clube não é apenas um clube, é uma família. Sinto isso todos os dias. Estou muito confortável e gosto de viver em Portugal. Já estou aqui há cinco ou seis anos e as pessoas são muito simpáticas, não apenas os sportinguistas, mas também os adeptos de outros clubes. Gosto da comida também, tudo é perfeito aqui. Quando regressar ao Japão, quero abrir uma loja de pastéis de nata. Não estou a brincar, já falei com a minha esposa», acrescentou.