Com um golo e uma assistência, Hidemasa Morita esteve em plano de evidência na vitória do Sporting sobre o Gil Vicente por 3-1.

Após o jogo, o médio japonês fez uma publicação a dar conta do primeiro golo com a camisola do Sporting e rapidamente surgiram reações de companheiros de equipa e não só.

Nuno Santos chamou-lhe «craque» e Morita reagiu de forma curiosa. «Não fique bravo comigo durante o jogo», pediu.

Matheus Nunes, antecessor do nipónico naquela posição, também não se mostrou indiferente: «Fácil para ti», escreveu, vendo depois retribuído o elogio. «Você joga mais do que eu.»