O Sporting tem total interesse na renovação de contrato de Hidemasa Morita, mas, segundo apurou o Maisfutebol, não obteve avanços positivos nas duas últimas conversas com os novos representantes do médio (trocou o agente japonês Hiroyuki Honda pela agência britânica CAA Base).

Morita está extremamente feliz nos leões e avisou que prefere esperar pelo fim da época para, em junho, pensar melhor no próximo passo na carreira. Em principio, a ideia passa por uma transferência, sobretudo para experimentar uma liga na Europa mais competitiva.

O atual vínculo do internacional japonês tem validade até junho de 2026, por isso a SAD leonina tem pressa para fechar um novo acordo. Caso não consiga a renovação, uma venda passa a ser um cenário provável, antes do arranque da próxima temporada.

Contratado do Santa Clara em 2022 por aproximadamente quatro milhões de euros, Hidemasa Morita, de 29 anos, continua a ser dos principais destaques do Sporting, clube no qual conquistou a última edição da Liga (2023/24). Ao todo, leva 105 jogos oficiais, dez golos e 11 assistências.