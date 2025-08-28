Entregue ao departamento médico do Sporting, Hidemasa Morita não integra a lista de convocados da seleção japonesa, divulgada esta sexta-feira.

O selecionador Hajime Moriyasu deixou o médio dos leões de fora dos encontros particulares com México e os Estados Unidos, nas madrugadas de 7 e 10 de setembro, respetivamente.

Morita foi substituído ainda na primeira parte do jogo com o Nacional, no passado sábado, com queixas musculares. O nipónico, de 30 anos, não tem treinado e deverá ser baixa para o Clássico com o FC Porto.