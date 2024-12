O Sporting treinou esta manhã em Alcochete, na última sessão antes da viagem para a Bélgica, onde esta terça-feira defronta o Club Brugge. As más notícias no plantel de João Pereira não param, contudo: Morita não esteve na sessão de trabalho desta manhã, sendo mais um lesionado no grupo de trabalho.

Recorde-se que Daniel Bragança saiu do jogo em Moreira de Cónegos também lesionado e, tal como Morita, não treinou esta segunda-feira em Alcochete, pelo que o treinador perdeu dois dos médios centros. Sobra, nesse sentido, apenas Hjulmand.

Morita e Daniel Bragança juntam-se a Pedro Gonçalves e Nuno Santos no lote de ausentes por lesão, estando todos entregues ao Departamento de Performance do clube leonino.

Em contrapartida, Eduardo Quaresma e Franco Israel já trabalharam no relvado, eles que falham os últimos dois jogos por estarem lesionado e doente, respetivamente.

Para suprir estas baixas, João Pereira chamou ao treino da equipa principal os jovens médios Alexandre Brito e Henrique Arreiol e o extremo Mauro Couto.

O Sporting viaja depois de almoço, tendo saída do Aeroporto de Lisboa marcada para as 14 horas, para a Bélgica, onde fará a habitual conferência de imprensa ao final da tarde.