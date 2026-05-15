Hidemasa Morita despediu-se do Sporting. O japonês cumpre a quarta temporada ao serviço do emblema lisboeta e está em final de contrato.

Através das redes sociais, o médio de 31 anos escreveu um longo texto em que fez juras de amor eterno aos leões. Começou por recordar quando que o Sporting deu-lhe «um palco de sonho», quando Morita «ainda não era ninguém», recordou o nascimento do filho em Lisboa e diz que o Sporting «não foi apenas futebol».

Agradeceu o «amor incondicional», dizendo que «lutou incondicionalmente» pelo clube, referindo que será «leão» até ao dia da sua «morte». «Cada jogo em casa fazia-me arrepiar e sentir vivo», garantiu o japonês, que foi bicampeão pelos leões.

Leia o comunicado na íntegra:

«Aos Sportinguistas, ainda hoje me lembro perfeitamente da emoção que senti quando, há quatro anos, recebi a proposta deste clube gigantesco. Cheguei com a ambição de me entregar totalmente a este símbolo e de conquistar algo grandioso. O Sporting deu-me um palco de sonho quando eu ainda não era ninguém, e tenho um orgulho imenso por poder dizer que fiz parte da história e do legado deste clube.

Desde que me mudei para Portugal, nasceram a minha filha e o meu filho, e o meu filho nasceu aqui, em Lisboa, no ano passado. O Sporting não foi apenas futebol para mim. Foi a minha vida. E esse ciclo chega agora ao fim dentro de apenas dez dias. Quero agradecer do fundo do coração à Reína e aos meus filhos.

A todos os Sportinguistas, obrigado pelo amor incondicional que me deram ao longo destes quatro anos, tanto nos bons como nos maus momentos. Em todos os instantes lutei por este símbolo com tudo o que tinha, sempre com orgulho enorme em vestir esta camisola.

O ambiente de Alvalade é algo verdadeiramente único. Cada jogo em casa fazia-me arrepiar e sentir vivo. Foram vocês que nos transformaram em vencedores. Obrigado por empurrarem sempre esta equipa e por nunca deixarem nenhum de nós cair. Este símbolo será para sempre família e amor para mim.

Amo o Sporting de coração. Nunca esquecerei estas memórias maravilhosas e tão bonitas enquanto viver. Tal como vocês, eu serei Leão até ao dia da minha morte, porque somos família para a vida toda. E faço aqui uma promessa: no meu corpo correrá eternamente sangue verde e branco, e jamais vestirei a camisola de outro clube em Portugal. Vemo-nos amanhã em Alvalade... e pela última vez no Jamor! Uma vez Leão, Leão para sempre. Amo-vos a todos. Hidemasa Morita.»

[Notícia em atualização]