Hidemasa Morita foi titular no triunfo da seleção do Japão frente à Tunísia (2-0), em encontro particular realizado nesta terça-feira. O jogador do Sporting fez dupla com Endo no meio-campo defensivo.

Ao minuto 43, Morita - envergando a camisola 5 - esteve envolvido no lance do primeiro golo japonês, apontado por Furuhashi.

O Japão viria a selar o triunfo com novo tento, já na etapa complementar, apontado por Ito (69m), a passe de Kubo. Morita foi utilizado a tempo inteiro.