Morten Hjulmand, capitão do Sporting, está novamente a ser associado a uma saída de Alvalade no final da temporada. Ivan Marko Benes, agente do dinamarquês, acredita que o clube e o jogador chegarão a um acordo relativamente ao futuro.

O Sporting, recorde-se, foi eliminado pelo Arsenal da Liga dos Campeões. Hjulmand foi, inclusive, visto a falar com o agente no final do jogo. Pouco depois, Ivan Marko quebrou o silêncio sobre a situação do médio.

«Não me posso pronunciar sobre nenhum acordo. Além disso, está nas mãos do Sporting e eles são boas pessoas. Por isso tenho a certeza de que, a certa altura, vamos chegar a um acordo», começou por referir à CMTV.

O empresário não quis entrar em detalhes sobre se já há contactos com algum clube. Preferiu, antes, reforçar que Hjulmand sempre foi feliz no Sporting.

«Acho que toda a gente sabe que ele adora o clube, a cidade e Portugal. Tem sido fantástico para ele. Não quero comentar quaisquer especulações sobre o seu futuro. Só quero dizer que ele sempre foi feliz aqui», reforçou.

Ivan Marko foi ainda questionado sobre o valor que os leões deveriam exigir para «libertar» o capitão. «É preciso perguntar isso ao Sporting», afirmou o agente.

Hjulmand está, neste momento, no terceiro ano em Alvalade. Soma, até então, 137 jogos de leão ao peito.