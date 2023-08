Ruben Amorim, treinador do Sporting, comentou a contratação de Morten Hjulmand, na flash interview à Sport Tv, após o triunfo sobre o Vizela (3-2):

«[O que é que Hjulmand pode trazer?] Para momentos difíceis como na segunda parte, um controlo maior do jogo. Tivemos o azar da pancada na cabeça do Daniel Bragança, que teve de sair e não estava bem ao intervalo. É um jogador que nos vai trazer essa segurança em certos momentos para controlar melhor os jogos. Mais Palhinha ou Ugarte? É um misto dos dois, esperamos que assim seja, porque são dois jogadores que marcaram o Sporting. Satisfeito? Estou satisfeito com os meus jogadores, não com a segunda parte. Ganharam, abrir os olhos e agora o Hjulmand juntar-se ao grupo e amanhã começarmos a trabalhar.»