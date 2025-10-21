Samuel Umtiti recorda o período que passou com Morten Hjulmand, ao serviço do Lecce, e destaca a «alma de líder» que o dinamarquês sempre demonstrou ter, desde o primeiro dia que chegou ao emblema italiano.

Em declarações ao L'Équipe, o antigo campeão do mundo por França recordou um episódio que o marcou, precisamente alguns dias após ter assinado pelo Lecce, então recém-promovido ao principal escalão do futebol italiano. Umtiti refere que Hjulmand se dirigiu ao seu quarto e quis perceber como se sentia, num gesto que considera ser demonstrativo de um «capitão».

«Quando cheguei ao Lecce, em 2022, o clube tinha acabado de ser promovido à Liga Italiana. O Morten era capitão e já tinha alma de um líder, mesmo não sendo o mais velho do plantel. Uma noite, ele veio ao meu quarto para conversar e saber como me sentia, já que tinha acabado de assinar e ainda não estava fisicamente pronto. Falou comigo como um capitão deve fazer, apesar do meu estatuto (Campeão do Mundo). Gostei da abordagem», referiu.

«O nosso estilo de jogo, de uma equipa recém-promovida e que defendia muito, não foi bom para ele mostrar a sua qualidade. Tecnicamente ele era muito superior. Sabe controlar os tempos do jogo, recupera muito bem e tem um bom remate. É indispensável para uma equipa, tem muitas semelhanças com o Höjbjerg», acrescentou o jogador.

Recorde-se que Samuel Umtiti esteve cedido ao Lecce, por empréstimo do Barcelona, na temporada de 2022/23 e lá fez uma assistência em 25 jogos pela equipa principal.