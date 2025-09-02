Morten Hjulmand está concentrado com a seleção dinamarquesa e não se livrou de perguntas sobre o mercado, nomeadamente o alegado interesse que Juventus, Manchester United e Tottenham demonstraram este verão.

O capitão do Sporting, no entanto, desvalorizou os rumores e virou atenções para o campeonato português.

«Estão a falar em rumores eu não me identifico com rumores. Identifico-me com o facto de que deveria começar [a pré-época] no Sporting e voltar a estar em forma depois das férias. Tivemos alguns jogos muito bons, nos quais jogámos a um bom nível, mesmo tendo perdido no fim de semana [o Clássico com o FC Porto]», disse o médio do Sporting aos jornalistas.

«Não estamos em primeiro lugar neste momento e queremos voltar para lá. É isso que posso concluir das últimas semanas. Não quero responder se tive de lidar com algo em específico», acrescentou.

Questionado ainda sobre a novela em torno da saída de Viktor Gyökeres para o Arsenal, Hjulmand aponta que «há outras pessoas no clube que podem falar sobre o que aconteceu» e destacou que Luis Suárez está a revelar-se um sucessor à altura do sueco.

«Não sou a pessoa certa para perguntar sobre todo o processo. Há outros no clube que poderiam responder a isso. O Viktor despediu-se e trouxemos um bom jogador que tem jogado muito bem e estamos felizes por tê-lo», concluiu.