Morten Hjulmand assumiu-se como patrão do meio-campo do Sporting logo na época de estreia e, esta temporada, Ruben Amorim entregou-lhe a braçadeira de capitão. O internacional dinamarquês destacou o seu percurso desde que deixou o Lecce e mostrou-se satisfeito.

«Estou muito satisfeito com a minha evolução. É extremamente positivo [ser capitão], considero isto um incentivo. Mas não é um papel que estou a assumir, tento apenas estar no papel que sempre desempenhei. Mas é evidente que, quando se começa a jogar mais pela seleção dinamarquesa, também se passa a ser olhado com mais atenção em casa. Faz parte do que é ser jogador de futebol», disse o jogador de 25 anos ao Tipsbladet.

Conhecido no seu país pelo foco e disciplina, Hjulmand também abordou a agressividade que coloca em campo.

«É normal que haja algumas faíscas e fricções durante os jogos de futebol. Eu próprio estou muitas vezes envolvido nessas situações, mas é apenas porque há um resultado que quero trazer para casa. Porque quero conquistar três pontos. É por isso que sou avaliado: quantos jogos eu ganho», vincou.

«Penso que eu próprio tenho uma boa noção das situações. Claro que há algumas pessoas na nossa equipa que ainda não me conhecem muito bem. Ainda sou um pouco novo e não joguei muitos jogos. Por isso, ainda não me conhecem muito bem, mas sou um tipo controlado e sinto que tenho um bom domínio das situações», concluiu.

Hjulmand, diga-se, tem 58 jogos pelo Sporting, nos quais marcou quatro golos e somou uma assistência.