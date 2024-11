O médio do Sporting, Morten Hjulmand, assumiu que «foi difícil» lidar com a saída do treinador Ruben Amorim para o Manchester United, mas que situações como esta fazem «parte do futebol».

«Também foi difícil para mim ouvir que o Ruben [Amorim] está a deixar o Sporting, está a deixar-me a mim também (risos). Mas no futebol, oportunidades como esta podem acontecer para um treinador e para jogadores, faz parte do futebol. O que espero é que o Ruben esteja orgulhoso, por ter uma oferta destas», disse o dinamarquês, em conferência de imprensa, quando questionado pela dificuldade que Amorim teve em comunicar o assunto aos jogadores.

«É um desafio positivo ganhar o campeonato sem o Ruben, vai ser o nosso principal objetivo da época, a vida continua, penso que agora queremos mostrar que não precisamos mais do Ruben (risos)», disse ainda Hjulmand, no lançamento do jogo da 4.ª jornada da fase de liga da Liga dos Campeões, ante o Manchester City.

Hjulmand recusou ainda a ideia de traição pela saída de Amorim a meio da época. «No futebol, não tens nenhuma garantia. Foi uma semana difícil, três jogos, o treinador não nos deu folgas também, foi duro também ler sobre o que se passava e falar com o Ruben de todo o processo. Como equipa e como jogador que és, tens de ganhar ao Nacional e ao Estrela. Não foi fácil, como eu disse estamos tristes por o Ruben sair, mas agora estamos a conseguir um bom treinador, no qual acreditamos, acredito que o presidente e todos os trabalhadores do clube fizeram a escolha certa e os adeptos acreditam também. Estamos no controlo da situação e temos de lembrar-nos de que o campeonato tem de ser nosso», frisou.

Ambas as equipas têm sete pontos e ocupam lugares de apuramento direto para os oitavos de final. O Sporting é 8.º classificado, com um saldo de 5-1 entre golos marcados e sofridos. O Manchester City é 3.º classificado e tem um saldo de golos de 9-0.

O Sporting-Manchester City está marcado para as 20 horas de terça-feira, no Estádio José Alvalade. O alemão Daniel Siebert é o árbitro de um jogo que pode seguir, ao minuto, no Maisfutebol.