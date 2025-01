O médio dinamarquês Morten Hjulmand, capitão de equipa do Sporting, é baixa nos leões para o próximo jogo da Liga dos Campeões, no caso a 1.ª mão do play-off de acesso aos oitavos de final.

Hjulmand viu o terceiro cartão amarelo na Champions 2024/25 na noite de quarta-feira, no empate ante o Bolonha (1-1), aos 87 minutos de jogo. Antes, já tinha visto amarelo ante Manchester City e Club Brugge.

O sorteio do play-off realiza-se na sexta-feira e o Sporting já sabe que pode defrontar Atalanta ou Borussia Dortmund. Isto porque os leões, que acabaram a fase de liga no 23.º lugar, vão defrontar o 9.º (Atalanta) ou o 10.º classificado (Borussia) na fase de liga.

Quem não calhar aos leões, vai jogar com o 24.º classificado, que foi o Club Brugge.