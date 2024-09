O médio dinamarquês do Sporting, Morten Hjulmand, depositou confiança no scouting dos leões a propósito da contratação do avançado e seu compatriota Conrad Harder, garantindo que vai ser recebido da melhor forma no novo clube e na primeira aventura fora da Dinamarca.

Nesta altura ao serviço da seleção, Hjulmand revelou que Harder o contactou antes da transferência do Nordsjaelland para o Sporting, mas que ainda não tinha visto o jovem de 19 anos jogar.

«Tenho de ser sincero e dizer que não assisto muito à Superliga [dinamarquesa], por isso não conhecia o perfil dele como jogador. O sistema de observação do Sporting é muito bom e eu confio. Espero que ele tenha muito para dar e que encaixe bem no nosso sistema. Tenho a certeza de que ele é um jogador de ponta e tem muito potencial. Sei que ele pode evoluir muito connosco», afirmou Hjulmand, esta terça-feira, à imprensa local, citado pelo Tipsbladet, dizendo que recomenda o Sporting, até porque está «feliz» a jogar nos verde e brancos.

O capitão dos leões respondeu ainda sobre o papel que poderá ter tido na chegada de Harder a Alvalade e as primeiras impressões que teve do jovem atacante.

«Não sei qual o tamanho do papel que tive. Acho que deviam perguntar-lhe sobre isso. Eu próprio acredito que ele tomou a sua decisão. Já conversámos e ele [Harder] parece ser boa pessoa. Estou ansioso por recebê-lo», referiu ainda Hjulmand.

Esta época com um papel mais relevante por ser capitão, Hjulmand deixou ainda conselhos para esta primeira aventura de Harder fora da Dinamarca. «Eu lembro-me que foi para o estrangeiro com a idade dele. É um grande passo. Espero poder ser alguém em quem ele possa confiar e dar-lhe muitos e bons conselhos», disse Hjulmand, reconhecendo a responsabilidade de ter a braçadeira no Sporting em 2024/25.

«É muito importante, para mim, ser capitão de um grande clube como o Sporting. Não é que muitas coisas tenham mudado, será a mesma abordagem que tenho para os jogos. Mas claro que é uma responsabilidade», assumiu.

A Dinamarca, que integra o grupo 4 da Liga A, joga contra a Suíça e a Sérvia, dias 5 e 8 de setembro, respetivamente, ambos os jogos em casa. A Espanha é a outra seleção do grupo.