Contratado no último verão aos italianos do Lecce, Morten Hjulmand faz um balanço positivo dos primeiros meses em Alvalade. Em entrevista à UEFA, o internacional dinamarquês recordou que sentiu «uma boa ligação» com o Sporting logo nas negociações.

«As conversas com o Sporting levaram com algum tempo, sobre a forma como trabalham e as ambições que têm. Senti uma boa ligação com o Sporting. Por isso, foi o clube onde quis ingressar. Antes de chegar, não estava à espera que o clube tivesse esta magnitude. Quando vi o primeiro jogo surpreendeu-me a forma como o Sporting significa tanto para os adeptos em Portugal. Tem sido muito positivo num clube com este tamanho, não só em Portugal, mas também na Europa. Confirmou-se que era a mudança certa para mim», afirmou o jogador de 24 anos.

Hjulmand já se assumiu como um titular no esquema de Ruben Amorim, um treinador que elogia pelo trabalho que desenvolve na preparação dos jogos, assim como pela forma como fala com o plantel.

«Todos os jogadores podem falar abertamente com ele, é uma pessoa muito aberta e a porta dele está sempre aberta. Todos os jogadores podem falar com ele e percebem o que ele pensa e qual a visão dele. Tornou tudo muito claro antes da minha vinda para o Sporting. É um treinador muito dedicado. É muito bom a motivar-nos para todas as partidas», revelou.

O médio dos leões estabeleceu ainda algumas diferenças entre o campeonato português e a liga italiana.

«Em Itália tínhamos muitos treinos e, por isso, não havia muitas folgas, um pouco como aqui. Mas sinto que aqui são mais intensos devido ao futebol mais rápido, jogado com menos paragens e maior intensidade comparativamente ao que acontecia em Itália, onde há muitas paragens e a velocidade é menor. A Serie A tem outras qualidades que outras ligas não têm, mas são estes os parâmetros em que notei diferença desde que cheguei ao Sporting», disse.

Hjulmand confessou também que entende a concorrência para o meio-campo devido ao calendário de jogos e considerou que tem correspondido às expectativas.

«Penso que tenho mostrado aquilo que sou enquanto jogador. Tenho de demonstrar o meu valor, fazer o meu papel e contribuir para vencermos», concluiu.

Hjulmand leva 30 jogos, um golo e três assistências de leão ao peito.