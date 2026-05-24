Morten Hjulmand, médio e capitão do Sporting, criticou a exibição da equipa diante do Torreense na final da Taça de Portugal, por 2-1, e não quis falar sobre a continuidade na próxima época.

«Muito duro não ganhar. Não tenho palavras. Houve um pouco de falta de atitude nos passes, nos remates. A nossa linguagem corporal podia ter sido melhor.»

Razão para derrota

«Difícil para mim dizer porque queríamos ganhar tanto como o Torreense. Eles fizeram um jogo maduro, eles marcaram nas chances que tiveram, nós não. Não vamos jogar outra final na Supertaça. Não fomos bons o suficiente.»

«Para ser honesto, da forma como jogámos hoje não merecíamos ganhar. É nossa culpa, temos a responsabilidade de dar a volta, mas hoje não foi o Sporting a que estava habituado nos últimos três anos.»

Continuidade

«Não sei, vamos falar quando voltar de férias.»