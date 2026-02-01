Morten Hjulmand foi a grande ausência de última hora na vitória do Sporting frente ao Nacional (2-1) e, depois de ter sido adiantado pelo Sporting, em nota à imprensa, que o médio e capitão falhava o jogo por motivos pessoais, há mais desenvolvimentos relacionados com a ausência do dinamarquês.

Segundo noticiado, já no decorrer do jogo em Alvalade, pelo jornal O Jogo, Hjulmand terá ficado desagradado com uma proposta recusada pela SAD do Sporting, vinda do Atlético de Madrid. Segundo apurado pelo nosso jornal, essa proposta terá sido de 42 milhões de euros.

Ora, apesar de a cláusula de rescisão de Morten Hjulmand ser de 80 milhões de euros, o Maisfutebol apurou que houve alguns focos de insatisfação no atleta. Isto por haver um acordo de cavalheiros com a administração leonina, de que poderia sair de Alvalade caso chegasse uma proposta superior a 40 milhões de euros.

Entretanto, face a estas informações, fonte oficial do Sporting assegurou ao nosso jornal que o clube não recebeu qualquer proposta por Hjulmand. E que, por haver alguma pressão na véspera do fecho do mercado de transferências de inverno, se optou, no Sporting, internamente, pela retirada do capitão neste jogo.

Entretanto, o treinador Rui Borges, nas entrevistas rápidas pós-jogo à SportTV, respondeu assim sobre o jogador. «Decisão nossa, até para o proteger. É uma decisão com base nos motivos pessoais. É um não assunto e joga contra o AVS na quinta-feira», assegurou.

O Maisfutebol tentou contactar os representantes de Hjulmand, mas até ao momento sem sucesso nesse mesmo contacto para obter mais esclarecimentos.