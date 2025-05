Matheus Reis e Morten Hjulmand estavam em risco de falhar o jogo com o Benfica, da 33.ª jornada da Liga, caso vissem cartão amarelo frente ao Gil Vicente. Não viram, por isso podem ir ao dérbi, mas mantêm-se em risco… agora para a receção ao Vitória de Guimarães, da 34.ª e última ronda do campeonato.

Matheus Reis, que entrou aos 90+6m (para a saída de Francisco Trincão) já depois do golo decisivo de Eduardo Quaresma que deu a vitória ao Sporting ante o Gil por 2-1, mantém-se com quatro cartões amarelos. Hjulmand, que entrou aos 64 minutos, sendo importante na organização de jogo da equipa para a reviravolta, continua com oito amarelos.

De recordar que Hjulmand e Matheus Reis já foram expulsos, respetivamente ante o Arouca e o FC Porto na Liga, em 2024/25, mas os amarelos vistos nesses jogos não entram na contagem de amarelos.

Hjulmand já falhou, devido a castigo, dois jogos na Liga: a visita ao AVS na jornada 23 (empate 2-2 após a expulsão ante o Arouca) e a receção ao Estoril da ronda 27 (vitória por 3-1), após ter visto o quinto amarelo ante o Famalicão. Matheus Reis falhou o Sporting-Arouca (2-2) da 22.ª jornada, após a expulsão no Dragão.

Eduardo Quaresma, St. Juste e Maxi Araújo foram amarelados ante os gilistas, mas nenhum fica em risco de suspensão para a última jornada.

Do lado do Benfica, Florentino e Pavlidis viram cartões amarelos na vitória por 2-1 ante o Estoril, mas nenhum jogador fica em risco para a última jornada, em Braga.

No capítulo disciplinar, após cumprirem jogo de castigo ante o Gil Vicente e Estoril, respetivamente, Ousmane Diomande (Sporting) e Álvaro Carreras (Benfica) voltam às opções para o dérbi do próximo sábado, que pode dar campeão na Luz (veja aqui as contas).