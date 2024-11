Morten Hjulmand, médio e capitão do Sporting, está nomeado para melhor futebolista masculino de 2024 da Dinamarca, um prémio atribuído pela federação dinamarquesa e a Associação de Jogadores do país.

O internacional dinamarquês, de 25 anos, concorre ao prémio com Joachim Andersen, defesa-central do Fulham, e Pierre-Emile Hojbjerg, médio do Marselha.

«Faz menos de um ano e meio que se estreou na seleção dinamarquesa A. Portanto, tem havido muito impulso na carreira de Morten Hjulmand ultimamente. E agora, pela primeira vez, foi nomeado para o prémio de Jogador de Futebol do Ano», refere a federação da Dinamarca em comunicado.

O vencedor deste prémio será conhecido a 4 de janeiro.

Hjulmand, na segunda época no Sporting, soma dois golos e uma assistência em 17 jogos.