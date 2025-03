Morten Hjulmand continua lesionado e vai falhar a receção do Sporting ao Estoril, marcada para esta segunda-feira, a contar para a 24.ª jornada da Liga.

Na antevisão à partida, Rui Borges confirmou que o médio dinamarquês continua de fora. «O Hjulmand está fora do jogo.»

O capitão leonino está a contas com uma entorse no tornozelo esquerdo e era expectável que já pudesse defrontar o Estoril, contudo, o regresso ficará para depois. Posto isto, Alexandre Brito e Zeno Debast deverão repetir a titularidade, porque Daniel Bragança e Hidemasa Morita também continuam a recuperar de problemas físicos.

Na sequência, o técnico dos leões revelou que St. Juste continua de fora e Geny Catamo ainda «está à procura da forma». Como novidade, partilhou que Alexandre Brito está em dúvida para a receção aos estorilistas,

«Alexandre Brito em dúvida porque saiu com algumas queixas físicas do jogo com o Gil Vicente» concluiu.

Por fim, Rui Borges deu uma boa notícia aos sportinguistas: «Está recuperado. Teve a lesão, mas está recuperado. A gestão neste jogo com o Gil Vicente? Era um jogo de Taça. Quem está de fora diz sempre: “Eu punha este onze, aquele ou o outro”. Mas não sabem nada do dia a dia do jogador de futebol. As opções requerem muitas leituras. Era um jogo de taça, podia estender até aos 120 minutos. O Viktor está a treinar normalmente, sem qualquer condicionante e está preparado para jogar 90 minutos».

O Sporting recebe o Estoril em Alvalade, esta segunda-feira, num jogo marcado para as 20h15, que poderá seguir AO MINUTO no Maisfutebol.

[artigo atualizado às 13h01]