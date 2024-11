Morten Hjulmand está a adaptar-se à realidade portuguesa, um ano depois de ter chegado ao país. Porém, tem-no feito anormalmente rápido - já é capitão do Sporting, após uma temporada no clube, e fala português de forma cada vez mais fluente.

O Sporting divulgou o mais recente episódio da série 'Um Dia Com' no Youtube, em que o dinamarquês é o protagonista. Em 25 minutos repletos de boa disposição, o clube mostrou a vida do médio desde a manhã até à noite.

Em bom português, Hjulmand disse que normalmente come «dois ovos bem passados, um chá, sumo de laranja e um café» antes de ir treinar, de manhã.

Depois, há também uma série de interações curiosas com o roupeiro Paulinho: «Sabes falar dinamarquês», questionou Hjulmand ao conhecido técnico de equipamentos.

Além disso, o futebolista falou sobre a vida da Margem Sul com a namorada (com idas à praia da Costa da Caparica) e mostrou uma lição de português com a sua explicadora.

Vale a pena ver: