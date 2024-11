O Sporting reagiu em comunicado à multa de 37 mil euros (com possibilidade de interdição parcial do Estádio José Alvalade) imposta pelo Comité de Controlo, Ética e Disciplina da UEFA.

A SAD leonina lembra o impacto financeiro significativo que o uso de pirotecnia já teve só na presente temporada, na qual já foi penalizada, lê-se, «em mais de 243 mil euros». «Valor que poderia ser investido no benefício direto dos sócios e adeptos.»

«A Sporting SAD reitera o apelo ao comportamento responsável, reforçando que um novo incumprimento no próximo jogo da Liga dos Campeões, poderá resultar na interdição efectiva de parte do Estádio José Alvalade. A decisão de apoiar ou prejudicar o Clube está ao alcance de cada um. As acções individuais terão, incontornavelmente, um impacto em todos. Todos somos Sporting Clube de Portugal, e é da responsabilidade de todos garantir a segurança e o futuro do Clube», completam os leões.