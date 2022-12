O Sporting foi multado em 5.990 euros pelo jogo ante o Farense, da Taça da Liga, ganho pelos leões na quarta-feira, por 6-0, em Alvalade, de acordo com o mais recente mapa de castigos do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), publicado na sexta-feira.

Do total da multa, 3.185 euros foram por «comportamento incorreto do público», associado ao «uso de engenhos explosivos ou pirotécnicos».

Já 1.530 euros foram por «atraso no início do jogo», em dois minutos.

Os outros 1.275 euros foram por «entrada e permanência de objetos não autorizados», nomeadamente «incumprimento de dever de garantir a observância de todas as regras e condições de acesso e de permanência de espetadores no recinto desportivo, em virtude de não ter sido impedida a entrada de tarjas com dimensões superiores à legalmente permitida, seja qual for a natureza ou espécie dessas faixas». A faixa em questão, «com dimensão superior a um metro por um metro com a seguinte frase “Esta é a nossa seleção”», foi exibida aos 56 minutos de jogo.

O Farense também foi multado em 429 euros pelo «atraso no início do jogo».