Geny Catamo voltou a ser convocado pela seleção de Moçambique, desta vez para os próximos compromissos internacionais para a fase de apuramento do Mundial 2026.

O jogador do Sporting vai assim participar nos encontros dos «mambas» que defrontam primeiro o Uganda a 20 de março e de seguida a Argélia, no dia 25 do mesmo mês.

Moçambique está na liderança do Grupo B, na companhia dos argelinos, com nove pontos, seguido do Botsuana, Guiné Conacri e Uganda [seis pontos] e na última posição a Somália com zero pontos..