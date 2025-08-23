«Estou muito feliz pelo Pote, que vive grande momento»
Rui Borges, treinador do Sporting, em declarações à Sporttv após o triunfo por 4-1 na Choupana sobre o Nacional:
«Foi um jogo com uma história simples: o Sporting tomou conta do jogo, quis sempre ganhar, o Nacional marcou um golo cedo, quase voltou a marcar perto do intervalo e quase voltou a marcar perto do fim.
Faltou-nos um pouco de proatividade uns com os outros. Apesar de termos tido a bola, o domínio e de termos criado oportunidades, devíamos ter finalizado melhor. Pousámos muito a bola, frente a uma equipa que nos encurtou o jogo interior, por isso devíamos ter buscado mais a profundidade.
Na segunda parte melhorámos isso, a jogar frente a um Nacional que tinha menos um homem. A equipa começou a ganhar confiança e eles foram fazendo
Não foi só o Pote, mesmo os jogadores que entraram, entraram muito bem. O Vagiannidis entrou muito bem, o Quenda entrou muito bem para uma posição ligeiramente diferente, para a esquerda, mesmo o Harder entrou bem e fez um golo. Por isso estou muito feliz com todos. Naturalmente muito feliz com o Pote, que está a viver um grande momento, com as duas filhotas em casa.
O Harder deu resposta ao que lhe pedimos. É jogador do Sporting, contamos com ele, com a energia dele e estamos muito felizes com ele.»