A visita do Sporting ao Nacional acabou esta sexta-feira por se transformar numa batalha na lama. Devido à chuva intensa, o relvado do estádio madeirense acabou por se transformar num lamaçal e os jogadores de ambas as equipas fizeram questão de partilhar nas redes sociais imagens que mostram as marcas de jogar em toda essa lama.

Sebastian Coates, capitão do Sporting, foi mais longe e usou fez uma analogia com outros leões.