Em conversa com o antigo colega Rio Ferdinand, Nani encheu de elogios Viktor Gyökeres, avançado do Sporting. Ferdinand perguntou a Nani se o sueco estaria preparado para a Premier League e este disse que sim.

«Nos últimos jogos que vi dele está muito mais maduro. Está a usar as suas qualidades nos momentos certos. Não está a desperdiçar energia. Agora controla o jogo para a equipa, está a marcar e dar assistências. É um jogador de Premier League, confia em mim. Há um ano diria que não, porque os defesas da Premier iriam 'comê-lo'. Ele só queria correr com a bola. Ele joga com a cabeça e é muito forte. Quando joguei contra ele, choquei e parecia uma pedra [risos]», disse Nani.

Questionado em que clubes da Premier League encaixaria Gyökeres, Nani puxou a 'brasa à sardinha' do Manchester United.

«Adorava vê-lo no Manchester United porque precisamos de jogadores. Se ele puder ir para lá e fizer o mesmo que faz em Portugal, ficaria contente. Porque se ele não marcar, dá assistências. É muito poderoso e pode correr 90 minutos com a mesma velocidade. Tens de vir a Portugal ver quão forte ele é. E quando recebe de costas e roda... meu Deus. Ninguém o para», afirmou o antigo futebolista.

O sueco é o jogador mais valioso do campeonato português, avaliado em 75 milhões de euros.