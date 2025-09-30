Quatro horas e meia depois, o Sporting já está a caminho de Nápoles! Agora, os leões têm pela frente uma viagem de mais de três horas até Nápoles, com chegada prevista para as 23h30 (horas em Itália).

Inicialmente, o voo para Itália estava marcado para as 14h55 desta terça-feira, mas problemas técnicos na aeronave - um Airbus A330-202 - atrasaram a partida do avião para as 19h25.

De referir que os leões permaneceram dentro da aeronave durante todo o tempo e tiveram mesmo de cancelar a conferência de imprensa de Rui Borges, marcada para as 18h45 desta terça-feira (horas em Lisboa).

O encontro entre Nápoles e Sporting está agendado para esta quarta-feira, pelas 20h.

