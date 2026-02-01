O Sporting e o Nápoles trabalham para fechar ainda este domingo o empréstimo de Alisson Santos, num negócio que pode vir a atingir 20 milhões de euros.

Segundo apurou o Maisfutebol, os italianos vão pagar 3,5 milhões de euros de taxa de cedência, com uma opção de compra de 16,5 milhões de euros.

No acordo ainda em discussão entre as duas partes, os leões caminham para assegurar 10 por cento de mais-valia numa futura venda do jogador de 23 anos.

Alisson Santos, recorde-se, foi o autor do golo decisivo na vitória por 3-2 sore o Athletic Bilbao, na semana passada, na última jornada da fase de liga da Liga dos Campeões.