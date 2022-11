O defesa do Sporting Luís Neto foi operado nesta quinta-feira a uma cirurgia a pneumotórax espontâneo e não voltará a jogar em 2022.

Em comunicado, o Sporting revela uma paragem nunca inferior a dois meses.

O central tem estado a recuperar de uma lesão no joelho, que até está praticamente debelada, mas o departamento médico do Sporting decidiu aproveitar agora para intervir relativamente ao problema nos pulmões, que teve algumas manifestações nas últimas semanas,

A Liga entrará entretanto em pausa, devido à realização do Campeonato do Mundo, no Qatar, pelo que calendário do Sporting ficará reduzido à Taça da Liga, o que teve influência no timing da operação de Neto.

[artigo atualizado]