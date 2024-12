Nicky Hayen, treinador do Club Brugge, revelou esta segunda-feira que espera encontrar um Sporting «motivado» e relembrou que a Liga dos Campeões é diferente do campeonato.

«Sabemos que vão estar motivados, a Liga dos Campeões é diferente do campeonato, com 10 de 15 pontos, têm grande confiança, mas sentimos que talvez seja o momento ideal para jogarmos com eles», começou por dizer na antevisão ao encontro da sexta jornada da Liga dos Campeões.

Com três derrotas consecutivas, o Sporting vive uma fase menos positiva, mas o técnico belga relembrou o início da temporada e avisou que quem perde três, «não quer perder um quarto»

«É uma equipa forte, com muita qualidade técnica, começaram a época muito bem, com 33 pontos em 11 jogos, e 10 em 15 na Liga dos Campeões, tiveram um bom momento, muita confiança, mudaram de treinador e estão a debater-se um bocado, estamos conscientes, perderam três jogos consecutivos, mas como jogador não queres perder um quarto», partilhou.

«Olhamos para todos. Para toda a equipa, estamos preparados para qualquer estratégia, têm muita qualidade, mas também temos algumas possibilidades e é algo que queremos fazer», acrescentou.

Joel Ordóñez, central do Clube Brugge, também esteve presente na conferência de imprensa: «Sabemos que o Sporting é uma equipa forte, amanhã vai ser muito duro e temos que trabalhar da melhor maneira para conseguir um bom resultado», apontou.

O Sporting visita o terreno do Club Brugge na terça-feira, às 20h, em jogo referente à sexta jornada da Liga dos Campeões. Poderá acompanhar tudo AO MINUTO no Maisfutebol.