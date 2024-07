As semelhanças entre o equipamento principal do Vorskla Poltava, da Ucrânia, e do Sporting originaram intriga e desagrado entre os adeptos leoninos. Sobretudo porque as duas marcas têm o mesmo fabricante.

Ora o que era um design para homenagear o mítico Francisco Stromp, nos cem anos do seu falecimento, revelou-se, afinal, uma norma da Nike, que o repetiu num outro equipamento por ela patrocinado.

O Sporting já estava ao corrente da situação e fonte oficial do clube esclareceu ao Maisfutebol que «o equipamento foi negociado em exclusividade com a Nike». «Esta questão já tinha sido reportada e está a ser tratada ao mais alto nível junto da marca», acrescentou a mesma fonte.

Recorde o equipamento do Vorskla Poltava, divulgado esta segunda-feira.