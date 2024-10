Nilton Cardoso, que na última temporada alinhou nos juniores e sub-23 do Sporting, por empréstimo do Lusitânia dos Açores, assinou em definitivo pelos leões.

O jovem de 19 anos, que passou pelo Benfica no início da formação, esteve em França durante seis anos, antes de regressar a Portugal. Na última época, fez 11 jogos nos juniores leoninos e cumpriu um jogo pelos sub-23. Já na presente temporada, a primeira em definitivo no emblema verde e branco, somou duas partidas na equipa B.

Em declarações aos meios de comunicação do Sporting, Nilton Cardoso comentou a experiência com a equipa principal, isto porque já foi chamado a alguns treinos por Ruben Amorim.

«Foi uma boa experiência, os treinadores ajudaram-me muito e os colegas também. É um grupo muito unido, de muita qualidade e foi uma experiência incrível», destacou.

«Vejo que com trabalho conseguimos chegar lá e que o mister Rúben Amorim confia muito nos jovens», completou.

Nilton Cardoso descreveu-se como «um jogador que gosta muito de ter a bola nos pés, gosta de ir para cima, encarar os defesas, duelos de um contra um, muito vertical e que gosta de marcar golos».

Marcus Edwards é a principal referência do atacante. «Vai para cima como eu, é um jogador muito vertical, não tem medo de assumir os duelos de um contra um, gosta de ter bola, é um jogador no qual me revejo.»