O treinador da equipa de futsal do Sporting, Nuno Dias, reforçou esta quarta-feira o desejo de se qualificar para a final da Liga dos Campeões, antes do duelo com o Barcelona.

«Em termos de resultado, espero que também seja diferente do que foi o último em termos oficiais, a derrota em Riga, que nos deu apenas a medalha de prata», começou por dizer, citado pela Lusa.

Na conferência de imprensa de antevisão à partida, o técnico criticou a decisão da UEFA de organizar a final-four da Champions na Arménia.

«Por um lado, é mais justo, mas podia ser mais justo noutro sítio qualquer que não a Arménia, com todo o respeito que esse país me possa merecer. Mas, seja lá onde for, o mais importante para nós é que o Sporting esteja preparado para jogar contra o Barcelona, competir, vencer e esperar pelo adversário», defendeu.

Sobre a possibilidade de uma final portuguesa com o Benfica, Nuno Dias lembrou que primeiro ainda há o jogo com o Barcelona: «Para já, era bom, porque era sinal de que tinha ultrapassado o Barcelona e chegado à final mais uma vez. A nossa preocupação é o Barcelona e chegarmos à final, independentemente de quem vai ser o adversário. Sei que querem que diga que para o futsal português seria muito bom e eu também considero que sim, mas, desculpem-me ser egoísta, o mais importante é o Sporting ganhar»

Já João Matos, capitão do conjunto verde e branco, não escondeu o entusiasmo sobre um possível dérbi: «Seria extraordinário. O único confronto entre Sporting e Benfica pela Liga dos Campeões foi no Pavilhão João Rocha, com um empate, e ganhámos nesse ano a prova. É um jogo muito emotivo, de uma intensidade louca, em que ambas as equipas iriam estar completamente comprometidas e dedicadas ao jogo.»

«Não ponho aqui a equação de ser a última, de estar perto do final, porque levo a minha vida, diariamente, a nível profissional e pessoal, naquilo que vou conseguir fazer amanhã», respondeu, quando questionado sobre o futuro.

Mais inexperientes nestas andanças é o guarda-redes Henrique Ragagnin: «A conquista da ‘Champions’ seria muito importante para a minha carreira. Estou com 31 anos e já passei da metade da carreira de um atleta de futsal. Ganhei duas Libertadores [principal prova de clubes na América do Sul], mas isso já ficou para trás e espero conquistar uma ou mais 'Champions' aqui com a camisola do Sporting.»

O Sporting defronta o Barcelona na sexta-feira, em jogo das meias-finais da Liga dos Campeões de futsal, a partir das 18h00.