Protagonista do episódio 48 do «ADN de Leão», Gonçalo Inácio recordou uma curta passagem pelo Benfica, ainda em criança.

«Não joguei lá, fiz uns treininhos. Fui lá e o carro avariou duas vezes. Uma vez o homem do reboque até disse que eu tinha de estar do outro lado da Segunda Circular», revelou.

Não foi por causa do transporte que o central acabou por escolher outro caminho, no entanto. «Também não gostava de estar lá», explicou Inácio, que joga de leão ao peito desde os 10 anos.

O defesa revelou que começou como guarda-redes, até porque o pai, que tinha a alcunha de Meszaros, jogava nessa posição.

«Eu queria ser guarda-redes, o meu pai não deixou. Via o meu pai e também queria ser guarda-redes. Como eu tinha pé esquerdo ele não queria que eu fosse guarda-redes. Nas escolinhas joguei a extremo, mas depois passei para defesa», contou.

Gonçalo Inácio recordou a expulsão em Braga, na época passada, assumindo que foi um momento em que teve medo, pelo eventual impacto no resultado, e por isso agradeceu muito a Matheus pela vitória.

Sobre o capitão Seba Coates, o internacional sub-21 português garantiu que «ajuda bastante», mas que também «dá muitas vezes na cabeça». «Quando tento sair a jogar, quando arrisco mais um bocado, ele dá-me logo na cabeça», especificou.

Gonçalo Inácio ainda ligou para o amigo Nuno Mendes, agora no Paris Saint-Germain, e deixou uma provocação ao antigo colega: «Ele agora anda com os bolsos a raspar no chão.»