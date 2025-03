O lateral-esquerdo português Nuno Mendes assumiu, esta segunda-feira, que espera ver o Sporting - seu antigo clube antes de rumar ao Paris Saint-Germain - ganhar de novo o campeonato português, que diz estar a ser «difícil» e «um pouco renhido».

«Tenho acompanhado o Sporting. Sempre que posso, vejo os jogos. Está um bocadinho difícil, o campeonato está um pouco renhido, mas tenho confiança no Sporting e espero que ganhe o campeonato», afirmou Nuno Mendes, em conferência de imprensa, no arranque dos trabalhos da Seleção Nacional, para os quartos de final da Liga das Nações, ante a Dinamarca.

O Sporting é líder da Liga, com 62 pontos, mais três do que o Benfica, 2.º classificado com 59 pontos, mas menos um jogo.

Portugal visita a Dinamarca na quinta-feira, para a 1.ª mão, em Copenhaga, no estádio Parken (19h45). No domingo, também pelas 19h45, joga-se a 2.ª mão, em Alvalade. Se se apurar para as meias-finais da Liga das Nações, Portugal defronta Itália ou Alemanha.