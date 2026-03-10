Sem o castigado Maxi Araújo e o lesionado Ricardo Mangas, Rui Borges terá de apresentar uma solução nova nesta temporada para a posição de lateral-esquerdo. Na antevisão ao duelo, o técnico do Sporting falou sobre as opções.

«Almofada? Tenho de perceber algumas coisas com os adjuntos. O Nuno e o Dani [Bragança] vieram de lesões no joelho. Mas a adaptação ao relvado não será apenas para os que estiveram lesionados. Todos os outros têm de adaptar-se.»

Nuno Santos

«Se está aqui, é porque pode jogar. Vamos ver, se não jogar ele, terei de adaptar alguém. E ainda há o [David] Moreira, que também está na convocatória. Às vezes...»

«O Nuno vem de uma paragem longuíssima. Naquilo que é a parte fisica, ainda não é ele. Técnica e taticamente, está lá. Gosto de perceber o que ele acha; nós também, de fora, temos a nossa perceção, porque senão o jogador, mesmo a andar a passo, diz que está bem. Todos querem jogar.»