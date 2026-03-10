Borges: «Nuno Santos pode jogar, David Moreira está na convocatória»
Treinador do Sporting tem de resolver a questão do lateral-esquerdo
00:40
«Todos vão ter de se adaptar à exigência do relvado, não apenas os que vêm de lesão»
02:35
«Sporting já fez história, agora é continuar a sonhar, com os pés assentes no chão»
01:05
«Tondela? Tivemos a oportunidade de adiar o jogo e optámos por fazê-lo...»
01:08
«Relvado sintético no Bodo/Glimt jamais poderá servir de desculpa»
00:40
00:57
«Chave do jogo? Estarmos preparados para exigência física dos 90 minutos»
01:07
«Bodo/Glimt não me surpreende, só para quem não acompanha há muito tempo...»