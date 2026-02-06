Um dia depois do regresso à competição pela equipa principal do Sporting, Nuno Santos deixou uma mensagem nas redes sociais. O ala dos leões sublinhou que voltou a fazer o que mais ama e garantiu que está «cheio de fome» para atacar o futuro.

«Muito feliz por voltar a fazer o que mais amo, a jogar futebol. Todos sonhamos por estes momentos, e passado estes anos todos de carreira, senti como se fosse o meu primeiro jogo, como se fosse a minha estreia profissional. Ainda vão ter de levar comigo durante muitos anos, cheio de fome de marcar, assistir, ajudar a equipa, o Sporting a ganhar títulos», escreveu Nuno Santos, numa publicação na rede social Instagram, que conta com vários comentários de colegas e antigos companheiros.

«Estas fases da minha vida só me tornam mais forte, mais Homem, e acima de tudo fico feliz que os meus filhos, a minha esposa, a minha família, os meus amigos me tenham visto a ultrapassar esta lesão como um guerreiro, cheio de resiliência e superação. Obrigado a todos pelo apoio neste quase ano e meio, foram todos muito importantes para que voltasse mais forte do que nunca», lê-se ainda.

Nuno Santos sofreu uma lesão no tendão rotuliano do joelho esquerdo em outubro de 2024. O regresso aos relvados deu-se a 1 de fevereiro, na vitória do Sporting B sobre a Oliveirense (2-0). Já na quinta-feira, foi lançado por Rui Borges aos 77 minutos do encontro com o AVS, da Taça de Portugal.