Nuno Santos considera que a transferência para o Sporting em 2020/21 foi o passo certo para a carreira de jogador.

Em entrevista ao jornal do clube, o jogador de 29 anos falou sobre a mudança para os leões e admitiu que apesar das lesões, sempre acreditou que podia atingir o patamar em que se encontra hoje em dia.

«Vir para o Sporting, na altura em que vim, foi o melhor passo para a minha carreira e continuo a estar muito feliz por estar aqui, tal como a minha família. Sempre sonhei em ter uma carreira assim, mas tive de correr muito atrás disso porque, apesar do talento, tive algumas lesões e momentos que não foram fáceis. Acreditei que podia chegar ao patamar em que estou hoje e chegar a um clube como o Sporting», afirmou.

A poucos dias do início do estágio no Algarve, o plantel leonino conta com duas caras novas, Kovacevic e Zeno Debast e em sentido inverso perdeu os quatro jogadores mais experientes do plantel. Sebastian Coates, Luís Neto, Antonio Adán e Paulinho deixaram o clube durante o defeso, mas Nuno Santos não tem dúvidas de que a vontade de vencer continua intacta.

«Eram jogadores com muita experiência e que passavam muito isso ao grupo, aprendemos muito com eles, mas penso que a experiência também vem da vontade de querermos vencer e da irreverência. Sem eles, vamos todos ter de ser líderes e vamos dar a volta por cima. Temos de saber lidar com isso, o futebol é mesmo assim», acrescentou.

Nuno Santos deixou ainda elogios à forma como Ruben Amorim o tem ajudado a crescer como jogador e confessou que se sente «mais completo» a atuar na lateral esquerda, integrado no sistema base do técnico leonino.

«Lateral? Quando era mais novo não queria, mas, na realidade, eu sou mais um lateral subido, como diz o mister. Muitas vezes também tenho de jogar a lateral baixo, mas já me vou habituando a essa posição e gosto. No sistema em que jogamos, sinto-me bem, gosto de jogar aí e esta posição fez de mim um jogador mais completo», considerou.

Em 2023/24, Nuno Santos realizou a época mais bem conseguida em termos de números, com 16 assistências e seis golos em 50 jogos pela equipa principal do Sporting.