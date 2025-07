Nuno Santos prepara-se para cumprir a sexta temporada ao serviço do Sporting e no currículo já conquistou tudo o que havia para conquistar a nível interno, mas não quer ficar por aqui.

Em declarações à Sporting TV, o ala português de 30 anos apelida o clube de «casa» e mantém a esperança de ainda conseguir chegar à Seleção Nacional.

«Vir para o Sporting foi a melhor decisão que tomei. Chegar à sexta época pelo Sporting é incrível e só penso em ser campeão outra vez. É a minha casa. Já ganhei tudo aqui, mas sabe-me a pouco. Ainda quero mais. Falta-me chegar à Seleção Nacional, mas acredito que um dia pode acontecer», refere.

Quanto aos primeiros tempos de Rui Borges no comando técnico, que culminaram com as conquistas de uma Liga e de uma Taça de Portugal, Nuno Santos destaca o «coração excelente» do treinador e a forma como agarrou a equipa na fase mais complicada da última temporada.

«Rui Borges? É uma excelente pessoa, sabe ouvir e tem um coração excelente. Tem tudo para fazer um grande trabalho, como o fez. Chegou numa fase difícil e conseguiu ser campeão. Ele é quem manda, é o nosso líder», confessou.