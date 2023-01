Interesse de clubes de França ou Itália? Na verdade, apesar de o mercado estar aberto até ao final do mês, para Nuno Santos esse não é um tema que lhe tire o sonho.

«Mercado? Não me afeta nada. Estou no Sporting, estou feliz aqui e como jogador não me afeta. Estamos aqui de alma e coração no clube. É assim que temos de olhar quando surgem esses interesses. Há que representar o clube da melhor forma», afirmou o esquerdino na conferência de imprensa de antevisão da final da Taça da Liga, frente ao FC Porto.

Sobre a final, o ala de 27 anos salientou que a equipa está confiante para o clássico deste sábado (19h45) no Municipal de Leiria: «Sabemos o que nos espera amanhã. Vamos entrar da melhor forma para ganhar e conseguir trazer o título para Lisboa.»