Apesar de nem sequer ter sido convocado para a receção ao Nacional, Nuno Santos foi multado em 612 euros pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), por palavras proferidas após o jogo, que o delegado da Liga escreveu no relatório.

«Foi verificada pelos Delegados da Liga a presença do jogador do Sporting CP Nuno Santos, atleta não convocado para esta partida, que proferiu as seguintes palavras: "Aqui quem manda somos nós, aqui na nossa casa não levamos no cu, aqui ninguém nos dá no cu, aqui mandamos nós", não se percebendo especificamente a quem se dirigiam aquelas palavras», lê-se no mapa de castigos do CD.

Recorde-se que o Sporting venceu o Nacional por 2-1, com o golo da vitória a ser apontado já aos 90+6 minutos, por Luis Suárez.

Ainda quanto ao último jogo do campeonato, o Sporting foi multado em 3.825 euros devido ao uso de tarjas de grandes dimensões por parte dos adeptos. O CD dá nota de que aguarda esclarecimentos dos leões relativos a este jogo e ainda quanto à receção ao Casa Pia, da 18.ª jornada da Liga.