Nuno Santos multado por palavras: «Na nossa casa não levamos no c*»
Conselho de Disciplina aplica coima de 612 euros ao ala do Sporting
Conselho de Disciplina aplica coima de 612 euros ao ala do Sporting
Apesar de nem sequer ter sido convocado para a receção ao Nacional, Nuno Santos foi multado em 612 euros pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), por palavras proferidas após o jogo, que o delegado da Liga escreveu no relatório.
«Foi verificada pelos Delegados da Liga a presença do jogador do Sporting CP Nuno Santos, atleta não convocado para esta partida, que proferiu as seguintes palavras: "Aqui quem manda somos nós, aqui na nossa casa não levamos no cu, aqui ninguém nos dá no cu, aqui mandamos nós", não se percebendo especificamente a quem se dirigiam aquelas palavras», lê-se no mapa de castigos do CD.
Recorde-se que o Sporting venceu o Nacional por 2-1, com o golo da vitória a ser apontado já aos 90+6 minutos, por Luis Suárez.
Ainda quanto ao último jogo do campeonato, o Sporting foi multado em 3.825 euros devido ao uso de tarjas de grandes dimensões por parte dos adeptos. O CD dá nota de que aguarda esclarecimentos dos leões relativos a este jogo e ainda quanto à receção ao Casa Pia, da 18.ª jornada da Liga.