Nuno Santos, jogador do Sporting, na flash interview à Sport tv, após o empate (1-1) com o Wolverhampton num jogo particular disputado no Algarve:

«[Análise ao jogo] Queríamos a vitória, mas isto é pré-época. Vamos entrar agora no próximo fim de semana a querer uma vitória, jogar à Sporting e entrar em Braga para ganhar.

[Foi o jogo mais exigente da pré-época?] Não digo que foi o mais exigente, todos foram. Jogámos com equipas muito fortes, como os Wolves, e como vamos apanhar durante a época na Champions, bem como no campeonato. Foi mais um teste positivo.

[Poucas substituições refletem que o onze inicial é aquele que o treinador quer?] Temos um lote muito grande de jogadores com excelente qualidade, como foi demonstrado no ano passado. Podemos jogar todos.

[Nível de exigência dos Wolves é o que o Sporting quer para estar ao melhor nível?] Claro. O Sporting quer sempre estar ao melhor nível e hoje jogámos contra uma excelente equipa, com excelentes jogadores e muita qualidade. É isso que vamos apanhar na Champions, mas também no campeonato. Empatámos, mas tirámos coisas positivas da equipa. Agora, é dar seguimento no fim de semana e entrar a ganhar.

[Quais foram as coisas positivas e as menos boas em que têm de trabalhar?] Os jogadores novos já estão integrados no grupo, já sabem o que o mister quer e isso é o mais importante. Assim, no fim de semana, o mister tem dores de cabeça, podemos jogar todos.

[Palavra especial para o Adán] O Adán e o Bragança vão fazer-nos muita falta. Mandar-lhes um abraço. Esperamos por eles.

[Vai ser mais calmo este ano?] Não, não vou ser. É a minha forma de jogar, se deixar de ser assim, já deixo de ser o mesmo jogador. Nunca é por maldade, apenas vivo demasiado o futebol e assim vou viver até ao final da minha carreira.»