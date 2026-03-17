O extremo leonino Nuno Santos sublinha a mudança de atitude entre a primeira e segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, contra o Bodo/Glimt.

Reação ao jogo

«Inesquecível, foi um grande jogo da nossa equipa. Com a atitude que tivemos hoje demonstra que somos uma equipa fantástica. Mais uma história deste clube. Agora, pés bem assentes na terra.»

Regresso de lesão

«É a minha vida, é o que sempre sonhei. Tenho os meus filhos a torcer pelo pai. Eles são pequenos e viram muito. A equipa ajudou-me muito a ultrapassar esta fase. Estar dentro do campo a ajudar o Sporting a fazer história é fantástico.»

Mudança de atitude

«Os jogadores são os mesmos, a equipa é a mesma, apenas a atitude mudou. Tínhamos de ter muito espírito de sacrifício, acreditar. Agradecer aos adeptos. Aproveitar e descansar amanhã, mas temos mais um jogo no domingo.»