Em entrevista ao antigo colega de equipa Afonso Figueiredo, que agora tem um podcast, Nuno Santos abordou a adaptação a Lisboa, onde vive continuamente desde 2020 (também esteve na cidade quando jogou pelo Benfica, entre 2013 e 2016). O sotaque nortenho mantém-se:

«Sotaque lisboeta? Não tenho, acho que não vou ter. Estou com uma ligação muito grande aqui ao Sporting, a Lisboa, os meus filhos cá a estudar porque são pequeninos. Mas acho que depois o meu futuro também passa um pouco por aqui, porque isto é a minha casa e gosto de estar cá. Mas ter sotaque lisboeta vai ser difícil», admite, com boa disposição.

Vencedor de dois campeonatos pelo Sporting, Nuno Santos foi questionado qual o mais saboroso - 2021 ou 2024.

«O primeiro, porque era um título que o clube queria há muito e nós conseguimos. Mas o segundo, com os adeptos e da maneira que foi também foi muito saboroso. Viver com a felicidade de ver toda a gente no Marquês foi fantástico. É isso que eu tento passar para os mais novos. Quero jogar até aos 40 anos ou mais. Tento passar-lhes isso, é um momento fantástico, um momento que fica para sempre na nossa cabeça. E depois vais de férias tranquilo porque foste campeão», disse.

Nuno Santos abordou ainda a paternidade, admitindo que chorou mais quando foi pai do filho 'Nuninho' do que no tratamento das lesões. O futebolista acredita que o filho pode ser «melhor do que ele».

«Pé esquerdo, sportinguista, joga no Sporting. Quando há algumas pessoas lhe tentem virar a cabeça eu digo que nem vale a pena falar. Não têm hipótese. Ele olha para mim... mas é tudo na brincadeira. É pé esquerdo, não fui eu que puxei para isso. É dos genes. Ele tem de ser o que quiser, mas eu já vejo ali coisas [que me fazem acreditar] que vai ser melhor do que o pai», atira.