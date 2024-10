O plantel e o corpo técnico da equipa principal do Sporting juntaram-se, na manhã desta segunda-feira, à margem do treino de preparação para o jogo com o Nacional, para uma fotografia conjunta de apoio ao colega Nuno Santos.

Com o capitão de equipa Morten Hjulmand a segurar a camisola com o nome de Nuno Santos e o n.º 11, colegas de equipa e treinadores deixaram força ao jogador, que sofreu uma rotura do tendão rotuliano do joelho direito, nos instantes finais da primeira parte do Famalicão-Sporting (0-3), no sábado, para a 9.ª jornada da Liga.

«Um leão não verga. Força, Nuno!», pode ler-se, na publicação do Sporting, acompanhada da fotografia, esta segunda-feira.

Ao início desta tarde, na conferência de imprensa de antevisão ao Sporting-Nacional, dos quartos de final da Taça da Liga (3.ª feira, 20h15), o treinador Ruben Amorim abordou a situação de Nuno Santos pela primeira vez depois de confirmada a grave lesão.

«O Nuno vai estar sempre aqui, vai passar muito tempo aqui. Vamos sentir muita falta dele até a refilar e dos gritos dele no corredor», referiu Amorim, salientando a competitividade do jogador de 29 anos. «O Nuno disse que conseguia chegar aos dois últimos jogos da época. São as contas do Nuno Santos, ele é muito competitivo», disse Amorim, entre risos.