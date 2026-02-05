Sporting
Que grande momento! Alvalade de pé para ovacionar regresso de Nuno Santos
Esquerdino está de volta à competição pela equipa principal quinze meses depois
Quinze meses depois, Nuno Santos voltou a jogar pela equipa principal do Sporting.
O esquerdino entrou para jogar o quarto de hora final, frente ao AVS, em jogo da Taça de Portugal, e foi recebido com uma tremenda ovação.
Foi um grande momento, aliás. A primeira explosão de alegria aconteceu logo que Nuno Santos foi chamado ao banco, mas foi na altura em que entrou em campo, para substituir Trincão, que Alvalade parecia que ia abaixo. Muitas palmas para um jogador especial.
Nuno Santos não ficou indiferente a tanto carinho e entrou em campo com os olhos cheios de água.
Nuno Santos de regresso ao relvado de Alvalade 😍#sporttvportugal #TAÇAnaSPORTTV #TaçadePortugal #SportingCP #AFS pic.twitter.com/QuahWk9ak9— sport tv (@sporttvportugal) February 5, 2026
